'O castelo de mentiras do bolsonarismo está se desmoronando', diz Lindbergh após Datafolha (vídeo)

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta sexta-feira (22) que o crescimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ), registrado pela nova pesquisa Datafolha, mostra uma reação do eleitorado após a circulação de fake news da extrema direita contra o campo progressista nas últimas semanas.

Em postagem na rede social X, o parlamentar relacionou o resultado do levantamento ao caso do filme Dark Horse, em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tentou negar que mantinha relações com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado em um esquema de fraudes financeiras que, segundo a Polícia Federal, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

Conforme a pesquisa, Lula abriu quase dez pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Os números do Datafolha também apontaram liderança do presidente nas simulações de segundo turno na corrida presidencial.

“A verdade tá vindo à tona! Depois do escândalo do ‘Dark Horse’, o povo começou a ligar os pontos o resultado apareceu na pesquisa", afirmou Lindbergh na postagem. "Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro enquanto o castelo de mentiras deles vai desmoronando. Quando a verdade aparece, o Brasil responde", acrescentou.

Sobre o caso Dark Horse, mencionado pelo deputado, uma reportagem do The Intercept Brasil no último dia 13 apontou que o senador da extrema direita negociou com Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para investir na produção do filme Dark Horse, um retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL). Do valor total, R$ 61 milhões foram repassados.

Atualmente, o ex-mandatário está em prisão domiciliar e cumpre pena de 27 anos de reclusão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito da trama golpista. Foi a pena mais alta entre as 29 condenações ordenadas pelo STF.

O banqueiro Daniel Vorcaro também está preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília meio a tratativas para firma um acordo de colaboração premiada. A PF rejeitou a proposta inicial de delação por apontar omissão e seletividade dos fatos na proposta apresentada pela defesa do empresário.