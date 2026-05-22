Datafolha: Lula lidera todos os cenários de 2º turno

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Segundo o levantamento, Lula registra 47% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro.

O levantamento foi realizado após a divulgação, pelo site The Intercept Brasil, de mensagens envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Segundo a reportagem, o senador solicitou apoio financeiro para a produção do filme dark Horse, sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL).

Pesquisa mostra avanço de Lula

Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada em 16 de maio, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam tecnicamente empatados, ambos com 45% das intenções de voto. No novo cenário, o presidente abriu quatro pontos de vantagem sobre o senador do PL.

Os números atuais apontam Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 43%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 9%, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

O instituto ouviu 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança da pesquisa é de 95%.

Caso Daniel Vorcaro impacta cenário político

A pesquisa é a primeira realizada integralmente após a revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. De acordo com o Intercept Brasil, o senador buscou apoio financeiro junto ao banqueiro para viabilizar um projeto audiovisual sobre Jair Bolsonaro. Interlocutores do campo conservador avaliam que a crise atingiu setores estratégicos do bolsonarismo, como mercado financeiro, agronegócio, lideranças evangélicas e parte da classe política.

Michelle Bolsonaro também perde para Lula

O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Nesse cenário, o presidente aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Michelle registra 43%. Brancos, nulos e nenhum dos candidatos somam 8%, e 1% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Caiado e Zema ficam atrás do presidente

O instituto ainda testou cenários entre Lula e os governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Contra Caiado, Lula registra 48% das intenções de voto, ante 39% do governador de Goiás. Já no cenário contra Zema, o presidente também aparece com 48%, enquanto o governador mineiro soma 39%.