Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro após escândalo Dark Horse, diz Datafolha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada pela Folha de São Paulo. O levantamento foi realizado após a forte repercussão do caso “Dark Horse”, que atingiu diretamente a campanha do parlamentar bolsonarista.

Segundo o Datafolha, Lula passou de 38% para 40% das intenções de voto no cenário de primeiro turno, enquanto Flávio recuou de 35% para 31%. Com isso, a diferença entre os dois candidatos saltou de 3 para 9 pontos percentuais em apenas uma semana.

No cenário de segundo turno, o presidente também abriu vantagem. Lula aparece agora com 47%, contra 43% de Flávio Bolsonaro. Na pesquisa anterior, ambos estavam empatados com 45%.

Impacto do caso Dark Horse

O novo levantamento do Datafolha foi realizado entre os dias 20 e 21 de maio, após o caso “Dark Horse” ganhar ampla repercussão nacional. Segundo a pesquisa, 64% dos entrevistados disseram conhecer o episódio, e o mesmo percentual afirmou considerar que Flávio Bolsonaro “agiu mal” no caso.

O escândalo veio à tona após reportagem do site The Intercept Brasil revelar que o senador pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master,para financiar a produção de um filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro, atual presidente dos Estados Unidos e ex-presidente do Brasil condenado por tentativa de golpe de Estado.

Inicialmente, Flávio acusou o Intercept de divulgar “fake news”, mas depois admitiu ter solicitado os recursos para o projeto chamado “Dark Horse”, expressão usada em inglês para definir um azarão eleitoral. Os repasses chegaram a R$ 61 milhões.

Posteriormente, o senador afirmou que “algo mais, ‘um vídeo’, poderia aparecer”, embora tenha negado contato pessoal com Vorcaro. Dias depois, acabou admitindo que se encontrou com o ex-banqueiro após sua saída da prisão.

Crise política e desgaste eleitoral

Daniel Vorcaro é investigado por suspeitas envolvendo o colapso do Banco Master, liquidado no ano passado em meio a acusações de emissão de títulos considerados podres e suposta supervalorização de ativos. O caso também é alvo de investigações da Polícia Federal devido às conexões políticas e empresariais do ex-banqueiro.

Apesar do desgaste, Flávio Bolsonaro segue como principal nome da oposição a Lula na corrida presidencial. Na pesquisa espontânea, quando os eleitores não recebem uma lista prévia de candidatos, Lula aparece com 28% das intenções de voto, enquanto o senador mantém 17%.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula e Flávio seguem isolados na liderança. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, enquanto Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP) registram 3% cada.

Michelle Bolsonaro também foi testada

O Datafolha também simulou cenários com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), apontada por setores do bolsonarismo como eventual alternativa caso Flávio deixe a disputa.

Em um eventual segundo turno, Lula teria 48% contra 43% de Michelle. Já no primeiro turno, o presidente aparece com 41%, enquanto a ex-primeira-dama marca 22%.

Segundo a Folha, a candidatura de Michelle ainda é considerada improvável dentro do PL. Jair Bolsonaro e dirigentes da legenda defendem que ela dispute o Senado pelo Distrito Federal.

Rejeição segue elevada

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos principais nomes da disputa. Flávio Bolsonaro lidera nesse quesito: 46% afirmam que não votariam nele “de jeito nenhum”. Lula aparece logo atrás, com 45%.

Michelle Bolsonaro registra rejeição de 31%, enquanto os ex-governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema apresentam índices menores e também níveis elevados de desconhecimento entre os eleitores.

Segundo o Datafolha, Lula mantém melhor desempenho entre mulheres, eleitores de baixa renda, menos escolarizados, católicos e moradores do Nordeste. Já Flávio Bolsonaro tem maior apoio entre homens, evangélicos, eleitores de renda média e alta e moradores das regiões Sul, Norte e Centro-Oeste.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 20 e 22 de maio. O levantamento tem nível de confiança de 95%, o que significa que, mantidas as condições metodológicas, há 95% de probabilidade de os resultados retratarem a população dentro da margem de erro informada pelo instituto.