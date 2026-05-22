Lula lidera e Flávio Bolsonaro cai 4,7 pontos no 2º turno, diz Apex/Futura

247 - Pesquisa Apex/Futura divulgada nesta sexta-feira (22) aponta uma mudança no cenário eleitoral para a disputa presidencial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a liderar a simulação de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), após uma queda de 4,7 pontos percentuais do parlamentar em relação ao levantamento anterior.

O estudo foi realizado entre os dias 15 e 20 de maio, período posterior à divulgação das mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, no contexto do chamado caso Master. Ao todo, 878 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.

Na rodada anterior, divulgada em 11 de maio, Flávio Bolsonaro aparecia com 46,9% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 44,4% de Lula, configurando empate técnico. Agora, o cenário mudou: Lula soma 47,7%, enquanto o senador registra 42,2%, colocando o presidente à frente além da margem de erro.

O levantamento também mostrou alteração no cenário de primeiro turno. Lula cresceu de 38,3% para 42,7%, alcançando o limite da margem de erro. Já Flávio Bolsonaro oscilou negativamente, passando de 36,1% para 35,6%.

A pesquisa ainda investigou o impacto do caso Master sobre o eleitorado. De acordo com os dados, 82,1% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do escândalo envolvendo o banco. Além disso, 67,1% disseram estar cientes das mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

Apesar da ampla repercussão do episódio, apenas 13,5% dos entrevistados afirmaram que o caso pode provocar mudança em sua intenção de voto.