Crise de Flávio Bolsonaro e Vorcaro atinge todo o bloco anti-Lula, diz Miola

247 - 247 - A crise em torno do Banco Master e de Daniel Vorcaro ultrapassa o desgaste do senador Flávio Bolsonaro (PL) e atinge o campo político que tenta construir uma alternativa ao presidente Lula em 2026. A avaliação foi feita por Jeferson Miola no Giro das Onze, do Brasil 247, transmitido nesta quinta-feira (21) pelo YouTube.

Durante o programa, Miola afirmou que o caso pode afetar partidos, lideranças e articulações da direita, ampliando a instabilidade da oposição no momento em que Flávio Bolsonaro enfrenta desgaste por sua relação com Vorcaro. “O desgaste não é só do Flávio Bolsonaro, tem um desgaste sistêmico do campo opositor, porque o escândalo Master é um escândalo sistêmico que abarca todos os partidos”, afirmou Miola.

Segundo o comentarista, o impacto do caso pode repercutir nas eleições estaduais, na disputa para o Senado e na reorganização das forças conservadoras. Para ele, a crise expõe um nível de comprometimento que vai além da candidatura de Flávio e alcança lideranças do Centrão e de outros setores do bloco anti-Lula.

“Ele tem um grau de comprometimento sistêmico que afeta também todo o campo conservador brasileiro. Isto poderá repercutir, vai repercutir seguramente nas eleições estaduais, para os governos estaduais e sobretudo para o Senado”, disse.

Miola apontou a composição do Senado como um dos pontos mais sensíveis da eleição de 2026. Segundo ele, uma eventual maioria da extrema direita na Casa criaria um cenário institucional muito mais difícil para o próximo governo, mesmo em caso de vitória de Lula. “Se a extrema direita tem maioria no Senado, na eleição das 54 senadores, é um cenário completamente diferente”, declarou.

Na avaliação de Miola, o caso Banco Master pode tornar o ambiente eleitoral “menos hostil” para o campo democrático, caso as investigações continuem produzindo desgaste sobre lideranças oposicionistas. Ainda assim, ele ponderou que a disputa para a Câmara é mais complexa, em razão do peso das emendas parlamentares. “A Câmara dos Deputados é um negócio mais complexo, porque tem as emendas e tal. A gente vai ver qual é a taxa de renovação ou não”, afirmou.

Na análise de Miola, o caso Master dificulta a construção de uma candidatura anti-Lula competitiva para 2026. A crise expõe a fragilidade de Flávio Bolsonaro, pressiona o PL, abre espaço para movimentações da direita tradicional e amplia o risco de desgaste sistêmico sobre todo o campo oposicionista.