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      Zema se afasta de Flávio Bolsonaro e chama escândalo com Vorcaro de "decepção total"

      Pré-candidato do Novo disse que está "rompendo com aquilo que condena" e afirmou que não ficará "ao lado de corrupto"

      Flávio Bolsonaro - Romeu Zema - Daniel Vorcaro (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado / Marina Ramos/Câmara dos Deputados / Reprodução)
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      247 - O pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema, anunciou seu afastamento político do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista ao SBT News, o ex-governador de Minas Gerais comentou a repercussão do escândalo envolvendo o parlamentar bolsonarista e o banqueiro Daniel Vorcaro.

      Zema criticou a aproximação de integrantes da direita com o dono do Banco Master e afirmou que as justificativas apresentadas não o convenceram. "Não é quem se aproxima de um banqueiro envolvido em escândalos que vai resgatar o Brasil. Acham que eu deveria aplaudir? É uma decepção total, para mim e para o Partido Novo. Não apresentaram nenhuma explicação convincente", disse.

      Em outro trecho da entrevista, o ex-governador afirmou que decidiu romper politicamente com práticas que condena. "Estou rompendo com aquilo que condeno. Quem estiver do lado de corrupto, não conte comigo. Ainda assim, estou muito confiante de que a direita estará no segundo turno e seguiremos firmes no combate à esquerda", declarou.

      Zema também afirmou que manter proximidade com o episódio seria incompatível com sua trajetória política. "Eu fui governador por quase sete anos e meio e meu governo não foi pautado por escândalos ou esquemas. Zelamos pela transparência e combati a corrupção o tempo todo. Em Minas, eu não nomeei um parente sequer. É esse o exemplo que o Brasil precisa", declarou.

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