Zema dispara contra Flávio Bolsonaro após áudios com Vorcaro: “explicações não convencem”

247 - O pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, afirmou nesta quarta-feira (20) que as explicações dadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre áudios enviados ao banqueiro Daniel Vorcaro "não foram convincentes o suficiente". A declaração foi feita durante entrevista coletiva após a participação do ex-governador de Minas Gerais na Marcha dos Municípios, em Brasília (DF). As informações são da CNN Brasil.

Zema afirmou que continua "muito decepcionado" com o episódio envolvendo o senador bolsonarista. A reação do ex-governador ocorre após a divulgação, pelo The Intercept Brasil, de áudios nos quais Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro valores milionários para financiar o filme "Dark Horse", produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL).

Em vídeo divulgado anteriormente, Zema classificou a relação entre Flávio e Vorcaro como "imperdoável" e "um tapa na cara do brasileiro". Apesar disso, o ex-governador já havia afirmado em declarações recentes que o caso seria uma "página virada".

Durante a entrevista desta quarta-feira (20), Zema voltou a fazer críticas ao empresário Daniel Vorcaro. "Precisamos de um presidente com credibilidade. Mesmo morando na mesma cidade do banqueiro bandido, nunca tive uma reunião com ele. Ele foi atrás de pessoas que viu que seria bem recebido. Minha forma de atuar é o oposto do que ele pratica. Até estranhei que ele nunca tenha procurado o governo de Minas", declarou.

Encontro após prisão de Vorcaro

O endurecimento do discurso de Zema ocorreu após Flávio Bolsonaro admitir que se encontrou com o dono do Banco Master depois da decretação da primeira prisão de Vorcaro, no fim de 2025. Segundo o senador, o encontro ocorreu para "botar um ponto final na questão" relacionada à produção do longa-metragem.

Zema e Flávio Bolsonaro mantiveram proximidade política desde o início da pré-campanha presidencial. Os dois chegaram a aparecer juntos em vídeos discutindo a possibilidade de compor uma chapa para disputar as eleições presidenciais contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno.