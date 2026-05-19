'Se alguém foi traído, foi o Partido Novo', diz Zema sobre relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) criticou nesta terça-feira (19) a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações são do G1.

A manifestação de Zema ocorreu após Flávio Bolsonaro admitir que se reuniu com Vorcaro depois da prisão do empresário. Segundo o senador, o encontro teve o objetivo de encerrar a polêmica envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro, atual presidente dos Estados Unidos e pai do parlamentar.

“Se alguém foi traído, foi o Novo”, diz Zema

Durante a coletiva, Zema afirmou que integrantes do Partido Novo desconheciam qualquer ligação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

“Ninguém do Novo foi avisado que ele tinha contato com Vorcaro. Todos nós do Novo supúnhamos que isso não existia. Se alguém foi traído nessa história, foi o Partido Novo”, declarou. O ex-governador mineiro também classificou como “lamentável” a aproximação entre o senador e o banqueiro investigado.

Zema nega relação com Daniel Vorcaro

Questionado sobre eventual proximidade com Vorcaro, Zema negou qualquer relação pessoal ou política com o empresário e afirmou nunca ter sido procurado por ele.

“Me parece que assombração sabe para quem aparecer, e para mim não apareceu, porque a minha postura sempre foi de combater a corrupção, de não aceitar nada ilegal. Nunca tive, como governador, durante os sete anos inteiros como governador, uma proposta indecorosa de ninguém”, disse.

Em outro trecho da entrevista, o pré-candidato voltou a enfatizar que jamais manteve contato com o dono do Banco Master, apesar de ambos viverem em Belo Horizonte.

“Estranho, né... Eu moro em Belo Horizonte, a mesma cidade que esse bandido banqueiro mora. Eu nunca o encontrei, nunca tive uma reunião com ele morando na mesma cidade, no mesmo estado, não é estranho? Não tenho ele na minha agenda telefônica, ele nunca me procurou”, afirmou.

Caso “Dark Horse” ampliou repercussão política

O caso ganhou repercussão após reportagens revelarem que Daniel Vorcaro teria financiado o filme “Dark Horse”. Segundo as informações divulgadas, cerca de R$ 61 milhões teriam sido repassados ao projeto antes da prisão do banqueiro.

Flávio Bolsonaro reconheceu publicamente que intermediou negociações relacionadas ao longa e que cobrou pagamentos de Vorcaro. O deputado federal Mário Frias (PL-SP) também comentou o caso e afirmou que o empresário dizia não ser o investidor direto do filme, mas atuar na captação de recursos para a produção.