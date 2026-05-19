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      'Se alguém foi traído, foi o Partido Novo', diz Zema sobre relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

      Declaração ocorreu após Flávio admitir reunião com banqueiro ligado ao filme “Dark Horse”

      Flávio Bolsonaro e Romeu Zema (Foto: Agência Senado I Reprodução)
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      247 - O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) criticou nesta terça-feira (19) a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações são do G1.

      A manifestação de Zema ocorreu após Flávio Bolsonaro admitir que se reuniu com Vorcaro depois da prisão do empresário. Segundo o senador, o encontro teve o objetivo de encerrar a polêmica envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro, atual presidente dos Estados Unidos e pai do parlamentar.

      “Se alguém foi traído, foi o Novo”, diz Zema

      Durante a coletiva, Zema afirmou que integrantes do Partido Novo desconheciam qualquer ligação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

      “Ninguém do Novo foi avisado que ele tinha contato com Vorcaro. Todos nós do Novo supúnhamos que isso não existia. Se alguém foi traído nessa história, foi o Partido Novo”, declarou. O ex-governador mineiro também classificou como “lamentável” a aproximação entre o senador e o banqueiro investigado.

      Zema nega relação com Daniel Vorcaro

      Questionado sobre eventual proximidade com Vorcaro, Zema negou qualquer relação pessoal ou política com o empresário e afirmou nunca ter sido procurado por ele.

      “Me parece que assombração sabe para quem aparecer, e para mim não apareceu, porque a minha postura sempre foi de combater a corrupção, de não aceitar nada ilegal. Nunca tive, como governador, durante os sete anos inteiros como governador, uma proposta indecorosa de ninguém”, disse.

      Em outro trecho da entrevista, o pré-candidato voltou a enfatizar que jamais manteve contato com o dono do Banco Master, apesar de ambos viverem em Belo Horizonte.

      “Estranho, né... Eu moro em Belo Horizonte, a mesma cidade que esse bandido banqueiro mora. Eu nunca o encontrei, nunca tive uma reunião com ele morando na mesma cidade, no mesmo estado, não é estranho? Não tenho ele na minha agenda telefônica, ele nunca me procurou”, afirmou.

      Caso “Dark Horse” ampliou repercussão política

      O caso ganhou repercussão após reportagens revelarem que Daniel Vorcaro teria financiado o filme “Dark Horse”. Segundo as informações divulgadas, cerca de R$ 61 milhões teriam sido repassados ao projeto antes da prisão do banqueiro.

      Flávio Bolsonaro reconheceu publicamente que intermediou negociações relacionadas ao longa e que cobrou pagamentos de Vorcaro. O deputado federal Mário Frias (PL-SP) também comentou o caso e afirmou que o empresário dizia não ser o investidor direto do filme, mas atuar na captação de recursos para a produção.

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