Zema recua e diz que caso Flávio Bolsonaro e Vorcaro é “página virada”

247 - O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a presidente, Romeu Zema (Novo), afirmou neste sábado (16) que considera “página virada” o episódio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro. A declaração foi dada durante um evento do partido Novo em Belo Horizonte para lançamento de pré-candidaturas às eleições de 2026.

Ao comentar o caso, Zema afirmou ter ficado decepcionado com os fatos revelados, mas disse ter agido de acordo com seus princípios. “Fui duro porque eu fiquei muito decepcionado, mas agi de acordo com meus princípios e valores. Pra mim, agora é página virada [esse assunto]”, declarou.

O governador também reafirmou sua relação política com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas destacou que o episódio abalou sua confiança. “Sempre respeitei muito Presidente Bolsonaro, e inclusive atuei ativamente no segundo turno dele em 2022 no estado de Minas Gerais, mas esse fato me decepcionou e eu agi de acordo com os meus princípios e valores eu prezo transparência”, completou.

Zema se refere à reportagem do portal The Intercept Brasil que divulgou áudios e mensagens em que Flávio Bolsonaro trata Daniel Vorcaro como “irmão” e solicita recursos para financiar o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, Vorcaro teria pago R$ 61 milhões ao senador

A Polícia Federal investiga se parte desses valores teria sido utilizada para custear despesas do deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos. Daniel Vorcaro está preso em Brasília e é investigado sob suspeita de comandar um esquema bilionário de fraudes financeiras que, segundo a PF, pode chegar a R$ 12 bilhões

Zema reage à denúncia da PGR

Durante o evento, Zema também comentou a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República. O governador afirmou estar confiante de que a Justiça irá rejeitar as acusações

“Muito confiante de que a justiça vai prevalecer. O que nós falamos eu continuo dizendo: nós temos sempre questionado atitudes que consideramos extremamente suspeitas, de fatos que ocorrem no Supremo, e vou continuar fazendo isso. Vejo isso como uma tentativa de retaliar alguém que quer esclarecer e fazer o certo”, afirmou

A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira (15) pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Segundo a PGR, Zema extrapolou os limites da crítica ao publicar vídeos nas redes sociais com ataques ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli no contexto do caso Banco Master

O episódio teve início após Gilmar Mendes solicitar a inclusão de Zema no inquérito das Fake News, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, a Procuradoria entendeu que o processo deveria tramitar no Superior Tribunal de Justiça por envolver fatos relacionados ao exercício do cargo de governador

De acordo com a denúncia, os vídeos divulgados por Zema utilizavam imagens dos ministros retratados como fantoches. Gilmar Mendes afirmou que o conteúdo atingia a honra e a imagem do Supremo Tribunal Federal, além de sua imagem pessoal