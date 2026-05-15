PGR denuncia Romeu Zema por calúnia contra Gilmar Mendes

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (NOVO) por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A acusação envolve a divulgação de um vídeo com fantoches publicado nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

A denúncia foi encaminhada ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a PGR, Zema teria cometido o crime de calúnia em modalidade majorada contra Gilmar Mendes. O vídeo, intitulado "Os Intocáveis", mostra os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli representados por fantoches. A produção também simula diálogos entre os magistrados.

A PGR solicitou ainda a fixação de indenização mínima por danos morais no valor equivalente a 100 salários mínimos. O órgão afirmou que o montante representa "parâmetro compatível com a gravidade da imputação caluniosa, a extensão da divulgação e a repercussão pública da ofensa, sem prejuízo de posterior liquidação complementar na esfera própria".

Pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema protagonizou embates públicos com Gilmar Mendes nos últimos meses. Em vídeo divulgado anteriormente, o político mineiro defendeu a prisão de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli.