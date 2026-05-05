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      PGR avalia denúncia contra Zema por difamação contra Gilmar Mendes

      Procuradoria analisa se caso de Zema envolve crime contra a honra fora do inquérito das fake news

      Gilmar Mendes e Romeu Zema (Foto: Victor Piemonte/STF | Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - A Procuradoria-Geral da República avalia a possibilidade de denunciar o ex-governador Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais, por difamação contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, informa a CNN Brasil. A análise ocorre em meio ao pedido para que Zema seja incluído no inquérito das fake news, mas a apuração preliminar indica que o caso pode ser tratado como crime contra a honra fora da investigação conduzida no STF.

      A equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet, examina quais crimes poderiam estar envolvidos no episódio, se há vínculo com o inquérito das fake news e se o ex-governador poderia ser formalmente incluído no procedimento que tramita há sete anos no Supremo Tribunal Federal.

      Pedido de Gilmar Mendes foi enviado a Moraes

      O caso chegou à Procuradoria após o ministro Gilmar Mendes solicitar ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, que Romeu Zema fosse investigado. Moraes encaminhou o pedido do colega ao procurador-geral da República, responsável por avaliar os próximos passos.

      A solicitação de Gilmar ocorreu depois de Zema compartilhar um vídeo produzido com inteligência artificial no qual dois fantoches, representando os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, aparecem discutindo o escândalo do Banco Master.

      PGR analisa se caso deve ficar fora das fake news

      Uma das alternativas em estudo na PGR é apresentar uma denúncia contra Zema por difamação contra Gilmar Mendes sem incluir o episódio no inquérito das fake news. A avaliação preliminar é que o caso pode estar restrito a um crime contra a honra, sem gravidade suficiente para justificar a entrada do ex-governador na investigação relatada por Alexandre de Moraes.

      O inquérito das fake news apura ataques, ameaças e campanhas de desinformação contra ministros do Supremo e instituições. No caso de Zema, a Procuradoria ainda avalia se o conteúdo publicado nas redes sociais se enquadra nesse contexto ou se deve ter tramitação própria.

      Zema manteve críticas após pedido de investigação

      Zema rejeitou a iniciativa de Gilmar Mendes e continuou publicando vídeos com críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal. O ex-governador também ampliou sua presença nas redes sociais, ganhando quase 1 milhão de seguidores em uma semana.

      A análise da PGR ainda está em andamento. Caberá à Procuradoria definir se apresentará denúncia por difamação, se pedirá novas diligências ou se verá elementos para algum encaminhamento relacionado ao inquérito das fake news.

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