Flávio Bolsonaro diz que Zema "se precipitou" e que chapa "fica inviável do jeito que está"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou que a possibilidade de uma chapa com Romeu Zema (Novo) “fica inviável” no cenário atual, após o ex-governador de Minas Gerais criticá-lo publicamente por causa de um áudio revelado pelo The Intercept. As informações são de Gabriel de Sousa, Naomi Matsui e Victor Ohana.

Em entrevista à CNN Brasil, segundo Gabriel de Sousa, Naomi Matsui e Victor Ohana, Flávio disse que Zema se precipitou ao publicar um vídeo contra ele logo depois da divulgação de diálogos em que o senador aparece pedindo R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, produção que homenageia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Flávio diz que Zema se precipitou

O senador afirmou que o ex-governador mineiro cometeu um “equívoco” ao reagir antes de ouvi-lo. Para Flávio, Zema pode ter se arrependido da forma como tratou o episódio publicamente.

“Nada melhor do que o tempo, a prudência, a calma e a transparência para que as coisas sejam esclarecidas. Acho que o Zema se precipitou, ele não me deu nem a oportunidade de falar o que era, ele já partiu para dentro de um estúdio para gravar um vídeo e se aproveitar eleitoralmente disse”, afirmou o pré-candidato à Presidência do PL.

Flávio também declarou que tentou telefonar para Zema, mas não recebeu retorno. Apesar das críticas, o senador fez acenos ao ex-governador e disse que ele será bem-vindo caso queira “voltar” a colaborar com sua pré-candidatura.

“Se o Zema quiser voltar a me ajudar nessa missão, vai ser muito bem-vindo. Ele está colocado como pré-candidato à Presidência da República, é um direito dele. Eu estou colocado como pré-candidato pelo meu partido e lá na frente a gente vê. Mas, é óbvio que, em função do que aconteceu, se ficar do jeito que está, isso fica inviável”, disse Flávio.

Vídeo de Zema provocou reação bolsonarista

A crise entre os dois pré-candidatos da direita começou após o The Intercept divulgar os diálogos entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Pouco depois da revelação, Zema publicou nas redes sociais um vídeo em que classificou a conversa como um “tapa na cara dos brasileiros de bem”.

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa”, disse o ex-governador de Minas.

A fala de Zema foi criticada por aliados de Flávio, entre eles seus irmãos Eduardo Bolsonaro (PL), ex-deputado federal, e Carlos Bolsonaro (PL), ex-vereador do Rio de Janeiro.

Áudio envolve financiamento de Dark Horse

No áudio divulgado pelo The Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede recursos a Vorcaro para financiar Dark Horse. Segundo a publicação, o valor negociado seria de R$ 134 milhões, dos quais R$ 61 milhões seriam destinados à produtora do longa. O senador estaria cobrando o pagamento do restante da quantia.

“Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado”, disse Flávio no áudio.

Ao pedir dinheiro ao banqueiro, o senador mencionou risco de calote envolvendo o ator Jim Caviezel, escalado para interpretar Bolsonaro, e o diretor Cyrus Nowrasteh.

Flávio também afirmou a Vorcaro que sabia que o banqueiro “está passando por um momento dificílimo aí também, com essa confusão toda”, em referência à crise enfrentada pelo Banco Master antes da liquidação pelo Banco Central, em novembro do ano passado.

Em outras mensagens obtidas pelo The Intercept, o senador escreveu a Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs”.