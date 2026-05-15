Após mentira sobre relação com Vorcaro vir à tona, Flávio agora diz que "pode vazar um videozinho"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mudou a versão sobre seus contatos com Daniel Vorcaro e passou a admitir que podem aparecer novos registros de interação com o banqueiro, dono do Banco Master, após a divulgação de um áudio em que pediu apoio financeiro para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), as informações são do O Globo.

Segundo a reportagem, a nova declaração foi feita um dia depois de aliados do senador relatarem surpresa e irritação com a revelação do áudio. Antes, Flávio havia indicado a integrantes de seu entorno e da pré-campanha presidencial que o episódio relacionado ao filme “Dark Horse” teria sido o único contato relevante com Vorcaro.

Em entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira, o senador passou a reconhecer a possibilidade de que novos materiais sejam divulgados, incluindo conversas, imagens ou registros de encontros com o banqueiro.

“Pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu posso ter enviado, algum encontro que eu possa ter tido com ele. Foi tudo exclusivamente para tratar somente do filme. Então, não tem nada a esconder. Então, não vai ter surpresinha”, afirmou Flávio.

O senador também relativizou a versão anterior de que seus contatos com o dono do Banco Master teriam sido limitados. Ao ser questionado sobre quantas vezes se encontrou com Vorcaro, disse não saber precisar o número.

“Não sei precisar quantas vezes, mas poucas vezes”, declarou.