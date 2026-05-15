Cerca de 70% das publicações sobre o escândalo entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro criticam o senador

247 - O escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro provocou uma crise digital no campo bolsonarista, segundo levantamento divulgado pela Nexus nesta sexta-feira (15). A pesquisa analisou publicações no X, Instagram e Facebook sobre o caso. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o estudo, 65% dos 3 mil posts de maior engajamento entre quase 40 mil publicações avaliavam diretamente a imagem do senador. Outros 35% foram classificados como neutros. Entre as publicações opinativas, 69% continham críticas a Flávio Bolsonaro, enquanto 31% apresentavam posicionamentos favoráveis ao parlamentar.

"Bolsomaster" nas redes sociais

As críticas se concentraram na relação entre Flávio e Vorcaro às vésperas da prisão do empresário e na contradição entre o discurso público do bolsonarismo e os áudios divulgados sobre o caso. Nas redes sociais, usuários passaram a utilizar o termo "Bolsomaster" para associar a família Bolsonaro ao escândalo.

O levantamento também identificou ampla repercussão sobre o rastreamento do dinheiro e questionamentos em torno da aproximação entre o senador e um banqueiro investigado.

Interlocutores da direita passaram a tratar o episódio como um possível impacto para a pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro em 2026. Entre os nomes citados estão Renan Santos e Romeu Zema.