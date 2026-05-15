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      Cerca de 70% das publicações sobre o escândalo entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro criticam o senador

      Levantamento identificou crise digital no campo bolsonarista após repercussão da relação do senador com o banqueiro

      Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro (Foto: Edilson Rodrigues/Agência SenadoBanco Master/Divulgação)
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      247 - O escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro provocou uma crise digital no campo bolsonarista, segundo levantamento divulgado pela Nexus nesta sexta-feira (15). A pesquisa analisou publicações no X, Instagram e Facebook sobre o caso. As informações são do jornal O Globo.

      De acordo com o estudo, 65% dos 3 mil posts de maior engajamento entre quase 40 mil publicações avaliavam diretamente a imagem do senador. Outros 35% foram classificados como neutros. Entre as publicações opinativas, 69% continham críticas a Flávio Bolsonaro, enquanto 31% apresentavam posicionamentos favoráveis ao parlamentar.

      "Bolsomaster" nas redes sociais

      As críticas se concentraram na relação entre Flávio e Vorcaro às vésperas da prisão do empresário e na contradição entre o discurso público do bolsonarismo e os áudios divulgados sobre o caso. Nas redes sociais, usuários passaram a utilizar o termo "Bolsomaster" para associar a família Bolsonaro ao escândalo.

      O levantamento também identificou ampla repercussão sobre o rastreamento do dinheiro e questionamentos em torno da aproximação entre o senador e um banqueiro investigado. 

      Interlocutores da direita passaram a tratar o episódio como um possível impacto para a pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro em 2026. Entre os nomes citados estão Renan Santos e Romeu Zema.

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