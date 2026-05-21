Tarcísio tem 47,3% e Haddad 33,5% em São Paulo, diz Paraná Pesquisas

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece na liderança da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira (21). O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02706/2026, também aponta que o atual chefe do Executivo paulista mantém índices elevados de aprovação popular.

De acordo com os dados do Paraná Pesquisas, Tarcísio venceria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em todos os cenários testados. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 20 de maio de 2026 com 1.640 eleitores em 82 municípios paulistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%.

No principal cenário estimulado para governador, Tarcísio soma 47,3% das intenções de voto, enquanto Haddad registra 33,5%. Paulo Serra aparece com 4,3%, e Kim Kataguiri marca 3,4%. Outros 6,5% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 5,1% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com levantamentos anteriores do instituto, Haddad apresentou crescimento consistente ao longo dos últimos meses, saindo de 17,2% em julho de 2025 para os atuais 33,5%. Já Tarcísio oscilou dentro da margem de erro, mantendo-se na faixa entre 46% e 51% durante todo o período analisado.

Em um cenário direto entre os dois principais nomes da disputa, Tarcísio amplia a vantagem. O governador aparece com 52,7% das intenções de voto, contra 37,6% de Haddad. Brancos e nulos somam 5,7%, enquanto 4% não souberam responder.

A percepção do eleitorado sobre o favoritismo eleitoral também beneficia o atual governador. Segundo o levantamento, 54,9% dos entrevistados acreditam que Tarcísio será o vencedor da próxima eleição para o governo paulista. Haddad foi citado por 28,6%, enquanto Paulo Serra e Kim Kataguiri aparecem com 1,2% e 0,9%, respectivamente.

O estudo mostra ainda que Haddad lidera o índice de rejeição entre os possíveis candidatos ao governo estadual. O petista foi citado por 44,9% dos entrevistados como alguém em quem não votariam. Tarcísio aparece com 27,3% de rejeição. Kim Kataguiri registra 16,5%, e Paulo Serra, 15,1%.

Além do cenário eleitoral, o Paraná Pesquisas avaliou a gestão estadual. Segundo os dados, 64,4% dos eleitores aprovam a administração de Tarcísio de Freitas, enquanto 31,5% desaprovam. Outros 4,1% não opinaram.

Na avaliação qualitativa do governo paulista, 16% classificam a gestão como “ótima”, 32,6% como “boa” e 26,8% como “regular”. Já os que consideram a administração “ruim” somam 7,3%, enquanto 15,2% avaliam como “péssima”.

Disputa pelo Senado

A pesquisa também investigou a disputa para o Senado Federal em São Paulo. No primeiro cenário estimulado, Marina Silva lidera com 36,6% das intenções de voto, seguida por Simone Tebet, com 34,3%. Guilherme Derrite aparece com 25,1%, Ricardo Salles tem 18,7%, Paulinho da Força registra 13,6%, e André do Prado marca 11,3%. Como o eleitor pode escolher dois candidatos ao Senado, os percentuais ultrapassam 100%.

No segundo cenário para o Senado, Marina Silva mantém a liderança, com 37,4%, seguida por Márcio França, que aparece com 27,1%. Guilherme Derrite registra 25,8%, Ricardo Salles tem 18,5%, Paulinho da Força soma 15,4% e André do Prado alcança 11,8%