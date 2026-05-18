“Haddad está pensando em dar um salto mais alto, mas não posso falar para quê”, diz Lula

247 - O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira (18) que o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, está pensando em “dar um salto mais alto”, durante evento da Petrobras em Paulínia, no interior paulista. Foram anunciados R$ 37 bilhões em investimentos no estado. As informações foram publicadas pelo jornal Valor Econômico.

“E agora que o Haddad está pensando em dar um salto mais alto, que eu não posso dizer para que, porque eu não posso falar, mas de qualquer forma…”, disse Lula no encerramento de um discurso em defesa da Petrobras, ao lado da presidente da estatal, Magda Chambriard, e de Haddad. Lula evitou explicar a que se referia ao comentar os próximos passos políticos do ex-ministro da Fazenda.

Logo depois da fala, o presidente mudou de assunto e dirigiu elogios a Magda Chambriard. “Que Deus te abençoe”, afirmou Lula.

Petrobras anuncia R$ 37 bilhões para São Paulo

O evento em Paulínia marcou o anúncio de investimentos da Petrobras no estado de São Paulo. Em seu discurso, Magda Chambriard destacou a presença de Haddad e apresentou as previsões da companhia para os próximos anos. “Temos plano de negócios robusto, resiliente, e previstos R$ 37 bilhões para o Estado de São Paulo neste quinquênio 2026-2030”, disse Chambriard

A agenda reuniu Lula e Haddad em um momento de intensificação da presença do governo federal em São Paulo, especialmente em eventos ligados a infraestrutura e investimentos públicos. O Planalto tem buscado dar maior visibilidade às ações federais no estado, em contraponto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é pré-candidato à reeleição.

Haddad ganha vitrine em agendas de Lula no estado

A movimentação ocorre depois de Lula ter anunciado Haddad como pré-candidato ao governo paulista. Desde então, o governo federal ampliou a exposição de bandeiras e investimentos em São Paulo, inclusive por meio de uma nova campanha publicitária voltada à divulgação de ações federais no estado.

Pela legislação eleitoral, Lula não pode pedir votos para sua própria pré-campanha à reeleição nem para aliados, como Haddad. Ainda assim, o presidente tem reforçado sua presença em agendas ao lado do ex-ministro.

Nesta segunda-feira, Lula esteve com Haddad em Campinas e Paulínia. Na terça-feira (19), o presidente deve participar de mais dois eventos na capital paulista, também com presença prevista de Haddad.