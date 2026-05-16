“Mais uma mentira desmontada com fatos”, rebate Haddad sobre vídeo de Flávio Bolsonaro

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu um vídeo do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmando que o matérial está recheado de informações falsas e que o conteúdo foi “desmontado com fatos”.

No vídeo, Haddad inicia dizendo: “Pessoal, eu tô lendo tweet do Flávio Bolsonaro, que diz o seguinte: vou revogar o imposto de importação de 25% sobre data centers criado por Lula. É difícil fazer política com pessoas desse nível”.

O ex-ministro rebate a afirmação do senador da extrema direita: “O presidente Lula mandou uma medida provisória o ano passado, revogando justamente o imposto sobre Data Center. A Câmara dos Deputados votou a medida provisória. Quem não votou foi o Senado Federal, do qual o Flávio Bolsonaro faz parte”.

Haddad continua explicando o andamento da medida legislativa: “A medida provisória, portanto, caiu, perdeu a vigência, mas o que ele não sabe é que em 1º de janeiro de 2027 entra em vigor a isenção para os data centers. Portanto, ele está errado duas vezes”.

O ministro ainda reforça a posição do governo sobre a política tributária e afirma: “Lula não criou imposto nenhum. O Lula revogou o imposto e o Senado Federal não votou a medida provisória. Em segundo lugar, nós já tomamos as providências pra essa isenção valer a partir de 1 de janeiro de 2027”.

E acrescenta: “Portanto, o Bolsonarinho erra duas vezes e ele se julga apto a presidir a República”.

O Bolsonarinho apareceu contando outra fake news. Dessa vez, conseguiu errar duas vezes no mesmo vídeo.



Mais uma mentira desmontada com fatos. Confira. pic.twitter.com/w0c9qAdqlZ — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) May 16, 2026



