Datafolha aponta que 40% dos eleitores veem Flávio Bolsonaro como político autoritário

247 - A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22) aponta que 40% dos eleitores associam Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a um perfil autoritário, enquanto 26% atribuem essa característica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a pesquisa Datafolha, o levantamento também mediu como o eleitorado percebe experiência, modernidade e inovação na comparação entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Na avaliação sobre experiência, Lula aparece com ampla vantagem. O presidente recebeu 55% das menções nesse quesito, contra 18% atribuídos ao senador do PL.

A mesma pesquisa mostra um cenário diferente quando o tema envolve modernidade e inovação. Flávio Bolsonaro lidera esse recorte, com 31% das respostas, enquanto o petista aparece com 26%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 20 e 22 de maio. O levantamento tem nível de confiança de 95%, o que significa que, mantidas as condições metodológicas, há 95% de probabilidade de os resultados retratarem a população dentro da margem de erro informada pelo instituto.