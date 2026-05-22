Lula abre vantagem contra Zema e Caiado em cenários de segundo turno, aponta Datafolha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu vantagem contra Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (PSD-GO) em simulações de segundo turno em pesquisa Datafolha, enquanto também ampliou a distância sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a repercussão do caso Dark Horse. As informações são da Folha de S.Paulo.

No levantamento realizado entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21), Lula aparece com 48% tanto contra Zema quanto contra Caiado. O ex-governador de Minas Gerais registra 39%, mesmo índice do ex-governador de Goiás. Na rodada anterior, o presidente tinha 46% contra ambos, enquanto Zema aparecia com 40% e Caiado já marcava 39%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 139 cidades e tem margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-07489/2026.

O Datafolha também registrou avanço de Lula no principal cenário de disputa contra Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, o presidente passou de 38% para 40%, enquanto o senador recuou de 35% para 31%. Com isso, a vantagem de Lula subiu de três para nove pontos percentuais.

Em uma eventual disputa de segundo turno contra Flávio, Lula aparece numericamente à frente, com 47%, contra 43% do senador. Na pesquisa anterior, os dois estavam empatados em 45%.

A nova rodada foi a primeira realizada depois que o caso Dark Horse ganhou maior repercussão. Segundo o Datafolha, 64% dos entrevistados disseram ter ouvido falar do episódio, e o mesmo percentual afirmou considerar que Flávio Bolsonaro agiu mal.

O caso envolve a revelação de que o senador pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro sob a justificativa de financiar Dark Horse, filme sobre a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. O episódio provocou desgaste político para Flávio, que, segundo a Folha de S.Paulo, mudou de versão mais de uma vez desde a divulgação inicial do caso.

No primeiro turno, Lula e Flávio seguem isolados nas duas primeiras posições. Atrás deles aparecem Caiado, com 4%, e Zema, Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP), todos com 3%. Augusto Cury (Avante) soma 2%, enquanto Rui Costa Pimenta (PCO), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Aldo Rebelo (DC) registram 1%.

Aldo Rebelo foi retirado da disputa por seu partido depois do registro da pesquisa. A legenda passou a avaliar a indicação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa.

O Datafolha também testou Michelle Bolsonaro (PL) como possível alternativa a Flávio. Em uma simulação de segundo turno contra Lula, a ex-primeira-dama aparece com 43%, diante de 48% do presidente. No primeiro turno, ela tem desempenho inferior ao do senador: marca 22%, contra 41% de Lula.

Apesar da possibilidade de seu nome ser cogitado, a candidatura presidencial de Michelle é considerada distante no cenário atual. Jair Bolsonaro e o PL defendem que ela dispute uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal.

A rejeição segue como um dos principais fatores da disputa. Segundo o Datafolha, 46% dos entrevistados afirmam que não votariam de forma alguma em Flávio Bolsonaro, enquanto 45% dizem o mesmo sobre Lula. Michelle aparece com 31% de rejeição.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não recebe uma lista de candidatos, Lula registra 28%, e Flávio Bolsonaro aparece com 17%. Michelle não foi citada nesse formato.

O levantamento também mostra diferenças no grau de conhecimento dos nomes testados. Flávio é desconhecido por 7% dos eleitores, enquanto 13% dizem não conhecer Michelle. Caiado e Zema têm índices mais altos de desconhecimento: 52% e 53%, respectivamente.

O perfil do eleitorado permanece sem mudanças relevantes. Lula tem desempenho mais forte entre mulheres, eleitores de menor renda, pessoas com menor escolaridade, nordestinos e católicos. Flávio registra apoio acima da média entre homens, evangélicos, moradores do Sul e do Norte/Centro-Oeste, além de segmentos de classe média e de maior renda.