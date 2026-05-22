"Ninguém trabalha mais que o jurídico do Bolsonarinho", diz PT em tom de ironia após nova pesquisa Datafolha

247 - O PT ironizou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) depois que pesquisas eleitorais apontaram crescimento da vantagem do presidente Lula sobre o senador do PL na disputa presidencial.

“Saiu o Datafolha e ninguém trabalha mais que o jurídico do Bolsonarinho essa semana! E o DataFolha vai caminhando pra se tornar o 4º instituto que eles vão tentar censurar”, escreveu o PT.

O Datafolha mostrou Lula com quase dez pontos percentuais de frente no primeiro turno. As estatísticas divulgadas no Datafolha também apontaram que o presidente Lula assegura a primeira posição em todos os cenários do segundo turno na corrida presidencial.

Já o levantamento Atlas/Bloomberg, que Flávio tentou censurar, também colocou o presidente na liderança em todos os cenários testados para 2026. O presidente aparece agora com 48,9% das intenções de voto, enquanto o senador do PL soma 41,8%.

Na rodada anterior da pesquisa, realizada em abril antes da divulgação da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o cenário mostrava empate técnico. Naquele momento, o senador registrava 47,8%, enquanto Lula aparecia com 47,5%.