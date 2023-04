"Armação": STJ mantém prisão de suspeito de planejar sequestro de Moro

"Nefo", do PCC, é suspeito de envolvimento em um suposto plano para sequestrar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de Janeferson Aparecido Mariano Gomes, conhecido como “NF”, “Nefo”, “Artur” e “Dodge”. Ele é suspeito de envolvimento em um suposto plano para sequestrar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que o presidente Lula considera ser uma "armação" do ex-juiz suspeito.

A defesa de Gomes entrou com um habeas corpus no Tribunal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, argumentando que a prisão preventiva causaria constrangimento ilegal e que não haveria prova dos delitos imputados ao suspeito.

>>> Cesar Calejon aponta novos furos no suposto plano do PCC para matar Moro

A magistrada, no entanto, entendeu que não poderia analisar o pedido da defesa porque o TRF-4 ainda não julgou o mérito do caso. Também afirmou que a análise só seria possível em caso de flagrante ilegalidade na prisão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e renomados juristas acreditam que tudo não passa de uma "armação" do ex-juiz suspeito e agora senador. (Com informações da CNN Brasil).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.