Ataque a tiros em escola no Acre deixa duas funcionárias mortas e alunos feridos

247 - Um ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre, deixou duas funcionárias mortas e cinco estudantes feridos na tarde de terça-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, um aluno de 13 anos entrou na escola armado e efetuou os disparos. A arma utilizada pertence ao padrasto do adolescente, que é policial, informa a Rádio Itatiaia.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos estudantes atingidos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento de desespero, com alunos correndo para se proteger. O adolescente foi apreendido e, segundo informações preliminares, teria relatado sofrer bullying.

Em nota, a Prefeitura de Rio Branco classificou o episódio como um "trágico atentado" e lamentou a "perda irreparável de duas funcionárias". "Neste momento de dor, nos solidarizamos com os pais, alunos, professores, colaboradores e toda a comunidade escolar. Aos familiares das vítimas, expressamos nossos mais sinceros sentimentos. Aos estudantes feridos, desejamos uma pronta e plena recuperação", afirmou a administração municipal.

O governo do Acre confirmou que quatro pessoas foram atingidas pelos disparos, sendo três funcionárias e um aluno. Duas funcionárias morreram no local, enquanto as demais vítimas foram levadas ao pronto-socorro. Segundo a gestão estadual, o menor assumiu a autoria dos disparos e está sob custódia, junto com a arma. O responsável legal pelo adolescente também foi detido.

"As circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas", informou o governo, acrescentando que a Polícia Civil instaurou procedimento para investigar a motivação e a dinâmica do caso. O governo informou ainda que as vítimas receberam atendimento imediato e seguem acompanhadas pelas equipes de saúde. Também foram mobilizadas equipes de apoio psicossocial para atender alunos, professores e demais envolvidos.