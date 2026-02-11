Ataque a tiros em escola no Canadá deixa 9 mortos e polícia identifica suspeito

247 - Um ataque a tiros em uma escola de ensino médio na pequena comunidade de Tumbler Ridge, na província canadense da Colúmbia Britânica, deixou pelo menos nove mortos e 27 feridos na terça-feira (10), provocando comoção nacional e mobilização imediata das autoridades. A Polícia Montada Real Canadense (RCMP) informou que já identificou a pessoa responsável pelo ataque, encontrada morta no local com ferimentos descritos como aparentemente autoinfligidos. A identidade, no entanto, não foi divulgada, segundo o jornal O Globo.

Segundo o superintendente Ken Floyd, da Polícia Montada, a pessoa suspeita corresponde à descrição divulgada em um alerta de emergência emitido durante a ocorrência, que citava “uma mulher de cabelo castanho e que usava um vestido”, embora ainda não haja confirmação oficial do gênero. Ainda de acordo com o caso, moradores locais teriam identificado a pessoa como uma jovem de 18 anos, conforme reportou o jornal canadense Western Standard.

A suposta identificação foi confirmada ao veículo por ex-colegas da escola, entre eles Liam Irving e Juan van Heerden. Eles afirmaram ter conversado com oito pessoas que estavam dentro da instituição no momento do ataque, reforçando o impacto do episódio entre estudantes e moradores da região.

Irving descreveu a jovem como “uma pessoa quieta”, alguns anos mais nova e sem histórico conhecido de agressividade. Van Heerden também relatou que ela costumava permanecer isolada. Ambos disseram ao Western Standard que a jovem se identificava como transgênero.

Além do ataque dentro da escola, relatos atribuídos a ex-colegas apontam que, antes de chegar à instituição, ela teria matado a própria mãe e o irmão mais novo — ambos conhecidos na comunidade. A informação aumentou ainda mais o choque local, diante da dimensão da violência registrada em um município de pequeno porte.

Os primeiros alertas sobre o ataque começaram a circular por volta das 13h20, levando a RCMP a emitir um aviso público e deslocar equipes para a escola em seguida. A mobilização rápida das forças de segurança, porém, não impediu que o ataque deixasse um elevado número de vítimas.

O episódio já é considerado o terceiro ataque mais mortal da História do Canadá, atrás apenas do massacre da École Polytechnique, em 1989, e dos ataques ocorridos na província da Nova Escócia, em 2020.

Autoridades políticas canadenses manifestaram solidariedade às famílias das vítimas e à comunidade de Tumbler Ridge. O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, declarou que o governo provincial oferecerá todo o apoio necessário aos moradores afetados. Já o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou estar devastado com o ataque e cancelou uma viagem internacional prevista após a tragédia.

O líder conservador Pierre Poilievre também lamentou o episódio e prestou condolências às famílias atingidas, enquanto equipes de emergência seguem atuando no atendimento aos feridos e no suporte psicológico a estudantes e moradores da região.