Primeiro-ministro do Canadá cobra respeito à soberania do país após contatos dos EUA com separatistas

247 - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta quinta-feira (29) que espera que o governo dos Estados Unidos respeite a soberania canadense, após relatos de que autoridades estadunidenses mantiveram encontros com um grupo que defende a separação da província de Alberta. A declaração foi feita em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Ottawa e Washington, após ameaças do presidente Donald Trump ao país vizinho. As informações são da agência Reuters.

Carney comentou reportagens que indicam reuniões de representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos com integrantes do Alberta Prosperity Project (Projeto Prosperidade de Alberta), organização que pressiona pela realização de um referendo sobre a independência da província no oeste canadense.

Carney cobra respeito à soberania em meio a tensões com Trump

"Esperamos que o governo dos Estados Unidos respeite a soberania canadense. Sou sempre claro nesse sentido em minhas conversas com o presidente Donald Trump", afirmou Carney durante uma coletiva de imprensa. Ele acrescentou que o presidente dos Estados Unidos nunca levantou com ele a questão do separatismo em Alberta.

De acordo com o Financial Times, autoridades do Departamento de Estado realizaram três encontros com representantes do grupo. Os separatistas afirmam que políticas adotadas pelo governo federal em Ottawa prejudicam a província e pretendem realizar uma nova reunião no próximo mês com integrantes dos Departamentos de Estado e do Tesouro.

Ainda segundo o jornal, o Alberta Prosperity Project planeja solicitar uma linha de crédito de US$ 500 bilhões às autoridades estadunidenses para apoiar seus objetivos políticos e econômicos.

Primeira-ministra de Alberta quer província no Canadá, mas reconhece insatisfação

A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, declarou que deseja manter a província como parte do Canadá, mas observou que pesquisas de opinião indicam que cerca de 30% da população local está insatisfeita com o que considera interferência excessiva do governo federal.

Alberta não possui saída para o mar, e Smith pressiona pela construção de um novo oleoduto até a costa do Pacífico. O projeto exigiria a travessia da província vizinha da Colúmbia Britânica, cujo primeiro-ministro, David Eby, já rejeitou publicamente a proposta.

Líder da Colúmbia Britânica classifica busca por apoio externo como traição

Eby criticou duramente a atuação de grupos separatistas que buscam apoio externo. "Ir a um país estrangeiro pedir ajuda para dividir o Canadá é traição", declarou ele a jornalistas, referindo-se às articulações envolvendo autoridades dos Estados Unidos.

Na semana passada, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, comentou o tema em entrevista a uma emissora de rádio. "Acho que deveríamos deixá-los vir para os Estados Unidos", disse, ao ser questionado sobre a possibilidade de Alberta buscar maior aproximação com Washington. Perguntado sobre um eventual referendo de independência, Bessent afirmou: "As pessoas querem soberania. Elas querem o que os Estados Unidos têm".

Carney e Trump trocaram declarações públicas nas últimas semanas. O primeiro-ministro canadense tem descrito o presidente dos Estados Unidos como um negociador habilidoso e sugeriu que parte das recentes declarações de Trump pode estar relacionada à revisão do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, prevista para começar ainda neste ano.