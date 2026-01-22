Ameaças de Trump mobilizam apoio canadense ao primeiro-ministro Mark Carney

Reuters – Novos ataques verbais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão levando os canadenses a se unirem em apoio ao primeiro-ministro Mark Carney, que recebeu uma rara ovação de pé em Davos por criticar abertamente grandes potências que usam a integração econômica como arma e tarifas como instrumento de pressão.

Em seu discurso, Carney afirmou que as nações precisam aceitar que a ordem global baseada em regras chegou ao fim e apontou o Canadá como exemplo de como as chamadas "potências médias" podem agir em conjunto para evitar serem vitimadas pela hegemonia americana. "Quando as regras deixam de protegê-lo, você precisa se proteger", disse. "As potências médias precisam agir juntas porque, se você não está à mesa, está no cardápio."

Em resposta, Trump rebateu dizendo que o Canadá "vive por causa dos Estados Unidos" e afirmou à plateia em Davos que Carney deveria ser grato pela generosidade passada dos EUA, dirigindo-se diretamente ao primeiro-ministro: "Lembre-se disso, Mark, da próxima vez que fizer suas declarações."

Um dia antes, Trump havia publicado no Truth Social uma imagem gerada por inteligência artificial mostrando o Canadá e a Groenlândia cobertos pela bandeira americana.

O discurso bem recebido em Davos coroou uma viagem internacional intensa de Carney, que na semana passada fechou um acordo comercial com a China e buscou novas parcerias no Oriente Médio com o objetivo de reduzir a excessiva dependência econômica de seu país em relação aos Estados Unidos.

"Os canadenses vão sentir orgulho — e possivelmente alguma preocupação — porque o nosso primeiro-ministro foi muito direto", disse Laura Stephenson, professora de ciência política da Universidade de Western Ontario. "Carney demonstra coragem ao dizer essas coisas de forma tão pública, e haverá orgulho pelo fato de que a recepção global ao discurso dele tem sido amplamente positiva."

Articulando uma visão de mundo diferente

Stephenson afirmou que o discurso de Carney — escrito pelo próprio primeiro-ministro, segundo seu gabinete — deve repercutir entre os canadenses, embora a reação possa variar conforme o grau de dependência de seus empregos em relação ao comércio com os Estados Unidos.

"Se você for pessoalmente impactado pelo CUSMA, pode ficar muito chateado e com medo do que pode acontecer a seguir", disse ela, referindo-se ao acordo comercial entre Canadá, Estados Unidos e México, que será revisado ainda neste ano.

Apesar da retórica dura, Carney ainda não fechou um acordo comercial com os EUA, e sua postura mais combativa em relação a Washington perdeu um pouco de força — ele abandonou, por exemplo, um imposto sobre serviços digitais para retomar negociações comerciais com os EUA e pediu desculpas por um anúncio canadense que irritou Trump.

Nas ruas cobertas de neve de Toronto, a aposentada Ann Peel, ex-atleta de marcha atlética, disse que a escalada retórica de Trump sobre anexar o Canadá a deixou "profundamente preocupada" com a possibilidade de agressão americana. Ela chamou Trump de "um grande valentão" e afirmou que o discurso de Carney foi poderoso por expressar uma visão de mundo fundamentalmente diferente da dos Estados Unidos.

"Nós somos muito orientados por valores", disse. "Os canadenses, como povo, têm orgulho. Não vamos simplesmente nos submeter porque os Estados Unidos querem isso."

Desde que Trump começou a ameaçar transformar o Canadá no 51º estado dos EUA, logo após vencer a eleição de 2024, os canadenses reduziram drasticamente as viagens aos Estados Unidos, passaram a boicotar bebidas alcoólicas americanas e a priorizar a compra de produtos canadenses.

Forte apoio interno a Carney

Jonathan Kalles, ex-assessor sênior do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, disse ter ficado impressionado com o apoio ao discurso de Carney em todo o espectro político, inclusive entre alguns conservadores.

A maioria das pesquisas mostra a taxa de aprovação de Carney acima de 50% desde que ele assumiu o cargo, em abril do ano passado, e dados recentes do instituto Nanos Research indicam uma vantagem de 22 pontos de Carney sobre o líder conservador Pierre Poilievre.

O Partido Liberal de Carney reverteu uma vantagem de quase 30 pontos que os conservadores tinham para vencer a eleição federal do ano passado, depois que Trump passou a ameaçar a soberania canadense.

James Moore, ex-ministro da Indústria no governo do ex-primeiro-ministro conservador Stephen Harper, publicou um trecho do discurso de Carney e pediu que as pessoas "baixem suas espadas partidárias hoje e tirem um momento para ouvir este discurso".

Michelle Rempel Garner, deputada conservadora de Alberta, escreveu no jornal National Post que o discurso de Carney "nomeou corretamente as duras realidades de um sistema geopolítico fragmentado e a necessidade urgente de que potências médias como o Canadá se posicionem com firmeza e realismo", e pediu que ele transforme as palavras em ações.

Jack Cunningham, professor de relações internacionais da Universidade de Toronto, disse que os canadenses reagiram de forma amplamente positiva ao discurso de Carney em parte porque o primeiro-ministro ousou confrontar Trump e aparenta ainda manter o respeito do presidente estadunidense.

"Por muito tempo, todos os outros líderes tentaram tratar Trump como se ele fosse um avô difícil que precisava ser administrado", disse Cunningham. "Há um sentimento de orgulho entre os canadenses por Carney ser o líder que conseguiu enfrentar Trump… Agora, só esperamos não estar mais sozinhos."