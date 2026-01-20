Trump diz que não recua sobre a Groenlândia e desafia Europa e Otan

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que "não há volta atrás" em seu objetivo de controlar a Groenlândia, recusando-se a descartar a possibilidade de tomar a ilha ártica pela força e criticando os aliados enquanto os líderes europeus lutavam para responder.

A ambição de Trump – expressa em publicações nas redes sociais e em imagens de inteligência artificial simuladas – de tomar a soberania da Groenlândia, atualmente pertencente à Dinamarca, membro da OTAN, ameaça desmantelar a aliança que tem sustentado a segurança ocidental por décadas.

A situação também ameaçou reacender uma guerra comercial com a Europa, que abalou os mercados e as empresas durante meses no ano passado, embora o secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, tenha refutado o que chamou de "histeria" em relação à Groenlândia.

"Como já deixei bem claro para todos, a Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial. Não há como voltar atrás — nisso, todos concordam!", disse Trump após conversar com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte.

Para reforçar a mensagem, Trump publicou uma imagem gerada por inteligência artificial de si mesmo na Groenlândia, segurando uma bandeira dos EUA. Outra imagem o mostrava discursando para líderes ao lado de um mapa que incluía o Canadá e a Groenlândia como parte dos Estados Unidos.

Em outra frente, ele vazou mensagens, incluindo uma do presidente francês Emmanuel Macron, que questionou o que Trump estava "fazendo na Groenlândia". Trump, que prometeu impor tarifas aos países que se opusessem a ele, já havia ameaçado anteriormente aumentar em 200% a tarifa sobre os vinhos e champanhes franceses.

Primeiro-ministro dinamarquês adota tom desafiador em relação à Groenlândia

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que não cederá às exigências de Trump. "Certamente não vou abandonar a Groenlândia, tomei essa decisão há muito tempo, quando era primeira-ministra da Dinamarca", disse ela a repórteres em Copenhague.

"Infelizmente, o presidente americano não descartou o uso da força militar. E, portanto, nós também não podemos descartá-lo, sendo essa uma consequência natural do que o presidente americano disse e do que não disse", acrescentou ela.

Um acordo sobre a partilha de responsabilidades pela segurança do Ártico e do Atlântico Norte poderá oferecer uma saída para o impasse, afirmou o presidente lituano, Gitanas Nauseda, à Reuters no Fórum Econômico Mundial, na estância de esqui suíça de Davos.

Também em Davos, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que seu país se opõe veementemente à imposição de quaisquer tarifas americanas relacionadas à questão da Groenlândia.

Os líderes europeus subiram ao palco em Davos, tentando projetar a força do continente, embora não esteja claro de imediato como a União Europeia irá responder.

Macron afirmou que a UE não deve se curvar à "lei do mais forte". "Acreditamos que precisamos de mais crescimento, precisamos de mais estabilidade neste mundo, mas preferimos o respeito aos valentões", disse Macron na reunião em Davos, que Trump deverá participar esta semana.

Alguns mencionaram a importância de reduzir a dependência europeia em relação aos Estados Unidos em matéria de segurança. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu uma "mudança sísmica" que tornou necessária a construção de uma "nova forma de independência europeia" .

A UE ameaçou retaliar os EUA com medidas comerciais. Uma das opções é um pacote de tarifas sobre 93 bilhões de euros (109 bilhões de dólares) em importações americanas, que poderia entrar em vigor automaticamente em 6 de fevereiro, após uma suspensão de seis meses.

Outra opção é o "Instrumento Anticoerção" (ACI) , conhecido informalmente como a "bazuca comercial" da UE, que permite a adoção de medidas rigorosas contra países que tentam usar o comércio para influenciar a política europeia. Ele nunca foi utilizado, mas Macron, que já havia mencionado a possibilidade de invocá-lo, insistiu novamente na terça-feira que a opção está em discussão.

Isso poderia limitar o acesso a licitações públicas, investimentos ou atividades bancárias, ou restringir o comércio de serviços, setor no qual os EUA têm superávit com o bloco, incluindo os lucrativos serviços digitais fornecidos pelas gigantes da tecnologia americanas.

O secretário do Tesouro, Bessent, também falando no encontro de Davos que reúne a elite política e empresarial mundial, disse que uma solução seria encontrada para garantir a segurança nacional dos Estados Unidos e da Europa.

"Já se passaram 48 horas. Como eu disse, relaxem", disse ele. "Estou confiante de que os líderes não vão intensificar a situação e que tudo se resolverá de uma maneira que termine muito bem para todos."

A Rússia questiona a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, que tem acompanhado com entusiasmo a crescente divisão entre os países europeus devido à tentativa de Trump de adquirir a Groenlândia, afirmou que " a Groenlândia não é parte integrante da Dinamarca" e negou que Moscou tenha qualquer intenção de se apropriar da ilha.

"Não era parte integrante da Noruega nem da Dinamarca", disse Sergei Lavrov a jornalistas em Moscou.

"Trata-se de uma conquista colonial. O fato de os habitantes já estarem acostumados e se sentirem confortáveis ​​com isso é outra questão."

As novas ameaças de Trump de impor tarifas aos aliados europeus reacenderam as discussões sobre a política comercial "Venda dos Estados Unidos", que surgiu após a imposição de amplas taxas em abril passado.

Os principais índices de Wall Street abriram em forte queda na terça-feira. Em um sinal de aversão global ao risco, os preços do ouro atingiram recordes históricos, as ações em todo o mundo recuaram e os títulos do Tesouro dos EUA foram vendidos.