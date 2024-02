Ato pró-Bolsonaro terá pulseira VIP reza e trio pago por Malafaia

Apoie o 247

247 - O ato pró-Bolsonaro, no domingo (25), em São Paulo, vai contar com dois trios elétricos, um inclusive pago pelo empresário Silas Malafaia, atravessados na avenida Paulista formando um L. No veículo onde Jair Bolsonaro estará só entra quem estiver de pulseirinha VIP, informa reportagem do UOL. A manifestação será aberta por Michelle Bolsonaro. Ela fará uma oração e estará liberada para dizer algumas palavras, se assim desejar.

Prisão - Após o avanço das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL) se viu acuado e convocou uma manifestação - supostamente em "defesa da democracia" - para o domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo, em uma tentativa de demonstrar apoio popular para evitar uma prisão.No entanto, o ato poderá se converter em um tiro no pé. Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, no Supremo Tribunal Federal (STF) "há um consenso de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente". "Se ele falar um 'ai' do Supremo, vai preso", afirmou um ministro ao jornalista. >>> Bolsonaro já teme o 'dia seguinte' à manifestação na Av. Paulista

