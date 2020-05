Atos contra o fascismo bolsonarista e em defesa da democracia ocorrem em 4 capitais

As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre registraram neste domingo, 31, manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro e o avanço do fascismo edit

247 com Sputnik - Neste domingo (31), pelos menos quatro capitais brasileiras registraram atos a favor da democracia e contra o governo de Jair Bolsonaro.

Em São Paulo, centenas de manifestantes participaram do ato na Avenida Paulista. A manifestação foi convocada por torcidas antifascistas de futebol e liderada pela Gaviões da Fiel, do Corinthians. Ao final da manifestação, houve cenas de violência e confronto com repressão policial. Pelo menos três pessoas foram detidas.

​Um grupo de manifestantes a favor de Jair Bolsonaro também esteve presente na região e foi isolado pela polícia militar. Uma manifestante bolsonarista chegou a ser escoltada por policiais após surgir com um taco de beisebol entre os manifestantes contra o governo Bolsonaro.

Apoiadores do Bolsonaro ocupam a avenida Paulista a poucos menos de manifestação antifascista.



Por @draomcqueen pic.twitter.com/OJsZKBMRdM — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) May 31, 2020

No Rio de Janeiro, uma torcida organizada do Flamengo também realizou um ato pela democracia no bairro de Copacabana. Assim como em São Paulo, a manifestação foi dispersada pela polícia com uso de bombas de efeito moral. Manifestantes pró-Bolsonaro também estavam na região e foram isolados por policiais a fim de evitar confrontos.

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, manifestantes também foram às ruas convocados por torcidas organizadas.

Assim como em São Paulo com a torcida do Corinthians e de outros times de futebol, em Belo Horizonte atleticanos também fizeram um ato neste domingo contra o fascismo. 👇🏾 pic.twitter.com/DK51WD3d83 — Gabi Coelho (@gabicoelho) May 31, 2020

A cidade de Porto Alegre também registrou atos contra o governo Bolsonaro, contra o fascismo e a favor da democracia.

Ato pela democracia e contra o fascismo aconteceu na tarde deste domingo (31) no Centro Histórico, em Porto Alegre. — Sul21 (@sulvinteum) May 31, 2020

