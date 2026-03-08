Atos do Dia Internacional da Mulher mobilizam dezenas de cidades brasileiras neste domingo

247 - Estão previstas dezenas de manifestações, em diversos municípios, para marcar neste domingo, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher.

Além da defesa de pautas já conhecidas e reiteradas, como a garantia de direitos básicos e a legalização do aborto, os movimentos feministas brasileiros se posicionam contra o imperialismo, as tecnologias a serviço da extrema-direita e os padrões de violência em todo o mundo, da Venezuela ao Oriente Médio.

"Estamos nas ruas pela vida das mulheres trabalhadoras da cidade, do campo, das florestas e das águas, pelas mulheres negras, quilombolas, indígenas, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, com deficiência, mães solo, atípicas, em situação de rua, atingidas por barragens, privadas de liberdade, mulheres de tradição de matriz africana, religiosas ou não, migrantes, jovens, idosas e meninas", declararam as militantes da Articulação Nacional da Marcha de 8 de Março à Agência Brasil.

Elas também protestam contra o racismo, a violência policial, a intolerância religiosa, as tentativas de controle sobre os corpos femininos e a insegurança alimentar. Também compartilham suas preocupações em torno da precarização no mercado de trabalho, esfera que atualmente tem provocado reações populares intensas, com as reivindicações pelo fim da escala 6x1.

Confira abaixo a programação para os atos deste domingo ao redor do país:

Amazonas

• Manaus — 15h, Praça da Polícia

• Parintins — 16h, Liceu de Artes

Pará

• Belém — 9h, Escadinha da Doca

• Bragança — 16h, Praça das Bandeiras

• Marabá — 8h, Feira da Folha 28

• Santarém — 17h, Praça da Matriz

Tocantins

• Palmas — 8h, Feira do Aureny I

Alagoas

• Maceió — 9h às 14h, Praça Sete Coqueiros

Bahia

• Salvador — 9h, Cristo, Barra

Ceará

• Fortaleza — 14h, Projeto 4 Varas

Maranhão

• São Luís — 9h, Largo do Carmo

Paraíba

• João Pessoa — 15h, Biblioteca Anayde Beiriz

Piauí

• Teresina — 8h, Praça Pedro II

Rio Grande do Norte

• Natal — 8h, Caju da Redinha

• Mossoró — 16h, Teatro Dix-Huit Rosado

Sergipe

• Aracaju — 8h, Feira do Bugio

Espírito Santo

• Vitória — 8h às 17h, Parque Moscos; 14h, Palácio da Fonte Grande

Minas Gerais

• Belo Horizonte — 9h, Praça Raul Soares

Rio de Janeiro

• Rio de Janeiro — 10h, Copacabana (Posto 3)

São Paulo

• Campinas — 9h, Largo do Rosário

• São Paulo — 14h, MASP

Distrito Federal

• Brasília — 13h, Funarte

Mato Grosso

• Cuiabá — 7h30, Feira do CPA II

Paraná

• Curitiba — 9h, Praça Santos Andrade

• Maringá — 9h, Praça Rocha Pombo

• Guaratuba — 14h, Letreiro da Praia

Rio Grande do Sul

• Porto Alegre — 9h30, Praça dos Açorianos

• Caxias do Sul — 10h, Largo da Estação Férrea

• Imbé — 14h, Praça do Braço Morto

Santa Catarina

• Blumenau — 8h, Igreja Matriz

• Caçador — 15h, Parque Central

• Chapecó — 9h, Praça Coronel Bertaso

• Florianópolis — 9h30

• Joinville — 14h30, Praça da Biblioteca