Ausência de Janja em desfile reduz espaço para questionamentos políticos e jurídicos

247 - A ausência da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, no carro alegórico em homenagem ao presidente Lula durante o desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, contribuiu para conter críticas da oposição e reduzir o risco de questionamentos eleitorais.

A primeira-dama estava confirmada para desfilar no último carro alegórico da escola. No entanto, chegou separadamente do presidente ao sambódromo, e sua ausência só foi confirmada quando o carro entrou na avenida sem sua presença.

A participação de Janja era considerada controversa dentro do governo. Prevaleceu a avaliação de que a exposição poderia trazer prejuízo à imagem do presidente sem benefícios políticos claros. Além disso, havia preocupação de que a presença da primeira-dama pudesse aproximar o evento da linha que separa uma homenagem cultural autorizada pela Justiça Eleitoral de uma eventual propaganda eleitoral antecipada.

Horas antes do desfile, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial com ataque a Lula.

Ainda no domingo, a Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou um vídeo, também produzido com inteligência artificial, mostrando Lula em diferentes fantasias carnavalescas enquanto percorre cidades como Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. A peça associava a presença do presidente no Carnaval à ideia de celebração nacional e recuperação do país, em contraste com adversários políticos.