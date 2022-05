Barroso: 'gastei tempo discutindo a bobagem do voto impresso'

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, afirmou, nessa sexta-feira (13), que, enquanto foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), teve de gastar tempo "discutindo a bobagem do voto impresso". No evento, Barroso também falou sobre os perigos que a internet pode apresentar para o processo de manutenção da democracia. "A internet virou um espaço onde se difunde ódio e desinformação e de propagação da intolerância", disse. As declarações aconteceram durante uma palestra no XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvador.

A fala de Barroso são mais uma reação aos ataques à confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro feitos por Jair Bolsonaro (PL), que tem defendido a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das próximas eleições. A Polícia Federal informou, em inquérito, que os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência da República) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) atuaram na busca de informações contra as urnas eletrônicas desde 2019.

Quem também participou do congresso, nessa sexta, foi o presidente do TSE, ministro Edson Fachin. O magistrado afirmou que não permitirá a "subversão do processo eleitoral" no País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro já havia criticado, nessa quinta, a postura de Bolsonaro, que defende a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições. De acordo com o magistrado, o processo eleitoral tem de ser acompanhado por "forças desarmadas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O TSE concluiu testes sobre a segurança das urnas. De acordo com o tribunal, investigadores não conseguiram alterar votos ou afetar apuração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE