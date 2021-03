Bolsonaro agora nega ter falado em 'gripezinha': "estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu"

247 - Em mais uma mentira escancarada, Jair Bolsonaro negou ter chamado a Covid-19 de gripezinha. "Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Estou esperando", falou Bolsonaro em live transmitida nesta quinta-feira (11).

Em 20 de março de 2020 e em 24 de março do mesmo ano, no entanto, Bolsonaro disse sim que a Covid-19 não passaria de uma "gripezinha" ou um "resfriadinho". "Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?", falou Bolsonaro à época, quando também afirmou que "no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho".

A "gripezinha" mencionada por Bolsonaro matou 2.233 brasileiros nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), e 272.889 desde o início da pandemia.

Relembre os momentos em que Bolsonaro minimizou o coronavírus:

