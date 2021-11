Bolsonaro chega a Dubai em mais um escárnio com dinheiro público

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro desembarcou às 6h30 deste sábado (13) em Dubai, nos Emirados Árabes, para fazer mais uma farra com dinheiro público. "Agora, pouso em Dubai. Bom dia a todos. Fuso: + 7 horas", anunciou Bolsonaro.

É a terceira excursão do governo à cidade turística em menos de dois meses. Fazem parte da comitiva Michelle Bolsonaro, primeira-dama, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Viajaram a Dubai os ministros Paulo Guedes (Economia), Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Carlos França (Relações Exteriores) e os secretários Flávio Rocha (Assuntos Estratégicos) e Mário Frias (Cultura).

Bolsonaro também levou os amigos Hélio Lopes (PSL-RJ) e Magno Malta, ex-senador, que não ocupa cargo no governo.

Farra com dinheiro público

No início de outubro, Eduardo Bolsonaro levou a esposa, Heloísa Bolsonaro, que publicou uma no stories no Instagram ostentando a viagem (veja na imagem abaixo). O governo enviou uma comitiva com 69 pessoas para participar da Expo Dubai, com custo previsto de R$ 3,6 milhões em traslados e diárias.

O vice-presidente Hamilton Mourão também usou a participação na ExpoDubai para justificar gastos no exterior. Foi um custo de R$ 1,15 milhão na viagem por três locais - Dubai, Cairo, capital do Egito, e Atenas, na Grécia - entre o final de setembro ao dia 7 de outubro.

De acordo com números de pagamentos e execução contratual do Palácio do Planalto, a presidência da República gastou 17 vezes mais com propaganda no exterior nos dois anos do governo Bolsonaro em comparação com a gestões que o antecederam na última década. Foram pagos R$ 27,7 milhões, em 2020, e R$ 11,7 milhões, em 2019.

