Bolsonaro envia Araújo e mais 9 para Israel avaliar spray nasal contra a Covid-19

247 - Jair Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira, 2, o envio do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e mais nove pessoas para Israel no próximo sábado, 6, para conhecer o spray nasal EXO-CD24, que começou a ser testado contra a Covid-19.

Bolsonaro disse que “está tudo acertado” para enviar o pedido de autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a realização dos estudos de fase 3 no Brasil. "Mas não quer dizer que vai acontecer", disse em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Chefiada por Ernesto Araújo, a comitiva terá um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e deve visitar o hospital onde o spray é testado e o laboratório que faz as pesquisas. De acordo com Bolsonaro, "todas as tratativas foram feitas, todos os acordos, todos os memorandos".

"Como é para ser usado em quem está hospitalizado, quem está em UTI [Unidade de Terapia Intensiva], eu acho que não tem problema nenhum usar esse spray. O que é esse spray? Não sei. Parece que é um produto milagroso, parece. Nós vamos atrás disso", afirmou.

