Bolsonaro fará exame para verificar infecção respiratória

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por exames médicos para verificar a possibilidade de uma infecção respiratória após apresentar sintomas como febre e uma leve queda nos níveis de oxigenação. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

De acordo com o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o estado de saúde do ex-presidente, os exames foram solicitados após a observação dos sintomas recentes. Em entrevista à emissora, o médico explicou o quadro clínico apresentado por Bolsonaro."O cardiologista Leandro Echenique, que acompanha a saúde de Jair Bolsonaro (PL), disse à CNN que o ex-presidente teve febre, apresentou uma pequena queda de oxigênio e que irá fazer exames para verificar a existência de uma infecção respiratória."

Bolsonaro está preso desde o dia 15 de janeiro na unidade conhecida como “Papudinha”, localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A área é destinada a detentos que possuem curso superior e costuma abrigar presos com prerrogativas específicas dentro do sistema penitenciário.

A realização de exames médicos tem como objetivo identificar a causa dos sintomas e descartar ou confirmar um eventual quadro de infecção respiratória. Dependendo dos resultados, os médicos poderão definir se será necessário algum tipo de tratamento específico.

Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre os exames que serão realizados nem sobre o local onde o procedimento ocorrerá. A equipe médica deverá avaliar os resultados para determinar o diagnóstico e orientar eventuais medidas de tratamento.