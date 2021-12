Bolsonaro faz pronunciamento de Natal defendendo a família enquanto barra vacinação de crianças

Mensagem feita com Michelle Bolsonaro citou ‘respeito às famílias’ ao menos cinco vezes e pareceu vir de um Brasil inexistente edit

247 - O casal Jair e Michelle Bolsonaro fez um pronunciamento de Natal na noite desta sexta-feira, 24 de dezembro, que pareceu vir de um outro Brasil.

“Não nos faltaram seriedade, dedicação e espírito fraterno no planejamento e construção de políticas públicas em prol de todas as famílias”, disse Bolsonaro, no mesmo dia em que declarou que “não tá havendo morte de criança que justifique algo emergencial” em relação à vacinação contra a Covid-19.

“Com dignidade e respeito ao próximo, não economizamos esforços para apoiar a todos, em especial os mais vulneráveis”, disse a primeira-dama, ignorando todos os malfeitos e desprezo aos pobres do atual governo, que para citar apenas um exemplo, acabou com o Bolsa Família .

“Não nos afastamos em nenhum momento do que acreditamos e defendemos: Deus, pátria, família e liberdade”, prosseguiu Michelle.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que a vacinação de crianças contra a Covid exigirá prescrição médica. Governadores e prefeitos reagiram e disseram que não irão obedecer.

Em cadeia nacional de rádio e televisão, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, faz pronunciamento de Natal com balanço de 2021. Acompanhe:https://t.co/hTnbteOBtG — TV Brasil (@TVBrasil) December 24, 2021

