Bolsonaro ignora coronavírus e volta a estimular protestos contra o Congresso e o STF

247 - Em meio à crise na saúde por causa da pandemia do coronavírus, Jair Bolsonaro voltou a usar o Twitter para estimular protestos contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. O País tem mais de 120 casos de coronavírus e pelo menos 1,4 mil suspeitas em 13 estados. Autoridades recomendam que as pessoas evitem aglomerações para não aumentar os casos de infecção.

Enquanto Bolsonaro afirma que o coronavírus é uma “fantasia propagada pela mídia”, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou previu um surto da doença para esta semana.

“Nenhuma das pessoas do mundo tem imunidade prévia contra esse vírus. Estamos numa semana em que, na semana que vem, a gente já trabalha com o conceito de transmissão sustentada e a gente já começa com pequenos surtos, pequenos inícios de redemoinho” alertou Mandetta.