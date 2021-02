Bolsonaro ignora falta de leitos: “A saúde no Brasil sempre teve problemas”

"A saúde no Brasil sempre teve seus problemas. A falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores", afirmou Jair Bolsonaro, que também voltou a culpar o isolamento social pelo desemprego edit

247 - Enquanto vários estados brasileiros já chegaram ou estão perto de chegar a um colapso na rede pública de saúde, Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (28) que "a saúde no Brasil sempre teve seus problemas"”.

"A saúde no Brasil sempre teve seus problemas. A falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores. Hoje, ao fecharem o comércio e novamente te obrigar a ficar em casa, vem o desemprego em massa com consequências desastrosas para todo o Brasil", escreveu ele no Facebook.

Nesse sábado (27), Bolsonaro foi ao Twitter e fez uma postagem contra o isolamento social, um das principais recomendações de médicos e entidades da área da saúde para conter a propagação do coronavírus.

Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo da presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), Lúcia Souto:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.