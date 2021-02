Bolsonaro volta a sabotar isolamento e pede que críticos “venham para o meio do povo”

Demonstrando falta de sensibilidade pelas mais de 250 mil mortes decorrentes da Covid-19 no Brasil, Jair Bolsonaro voltou a critica o isolamento social, recomendado por autoridades médicas diante da avalanche de casos de coronavírus. "'O que mais ouvi no meio deles foi: 'que quero trabalhar!'", disse ele no Twitter reproduzindo suposto discurso de seus apoiadores edit

247 - Na contramão das recomendações de autoridades de saúde, Jair Bolsonaro voltou a manifestar posição contrária ao isolamento social. "- 'Os que me criticam, façam como eu: venham para o meio do povo.' - 'O que mais ouvi no meio deles foi: 'EU QUERO TRABALHAR!'", escreveu ele no Twitter.

O diretor de operações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, chamou de "tragédia" nessa sexta-feira (26) a nova escalada da Covid-19 no Brasil.

Vários estados brasileiros estão aumentando as restrições devido aos casos de coronavírus. Pelo menos 13 unidades federativas estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

