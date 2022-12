Bolsonaro planeja ficar na mansão de José Aldo, ex-lutador do UFC, em Orlando

Apoie o 247

247 — Jair Bolsonaro (PL) planeja se hospedar na mansão do ex-lutador do UFC José Aldo em Orlando, nos Estados Unidos, segundo o portal Metrópoles.

Bolsonaro chega em Orlando nesta sexta-feira, 30, por um avião da FAB. Aldo é bolsonarista e atualmente está no Rio de Janeiro.

A previsão é de que Bolsonaro pouse em Orlando por volta das 20h, no horário local (22h, em Brasília). Ele será acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de auxiliares que serão seus assessores quando virar ex-presidente da República, a partir de 1º de janeiro.

Após Bolsonaro sair pela porta dos fundos do Brasil e fugir rumo aos EUA no início da tarde desta sexta, o presidente diplomado, Lula da Silva (PT), aproveitou a oportunidade para brincar com a situação e publicou, em seu perfil do Twitter, o videoclipe da música "Tá na hora do Jair já ir embora".

O hit de Juliano Maderada marcou a campanha do líder petista nas eleições deste ano. Em sua letra, a música recomenda a Jair Bolsonaro: "arruma as suas malas, dá no pé e vá-se embora."

