Bolsonaro retuíta Trump, que declarou guerra aos movimentos antifascistas

No momento em que Donald Trump e Jair Bolsonaro enfrentam protestos populares, liderados por grupos que contestam o fascismo que ambos representam, o presidente estadunidense disse que irá declarar a Antifa como uma "organização terrorista"

247 - Em mais uma demonstração de submissão a Donald Trump, Jair Bolsonaro retuitou um post do presidente dos Estados Unidos, após o mandatário norte-americano afirmar que vai declarar como "organização terrorista" a Antifa, uma "conglomerado" de grupos de esquerda do seu país.

"Os Estados Unidos da América designarão a ANTIFA como uma organização terrorista", disse Trump na rede social.

O gesto de submissão de Bolsonaro ao mandatário americano vem num momento em que os dois enfrentam vários protestos em seus países por conduta que estimulam o fascismo.

Os EUA tiveram a quinta noite seguido de manifestações contra após a morte do cidadão negro George Floyd, que morreu após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota. As autoridades de cerca de 25 cidades americanas em 16 estados determinaram toques de recolher por causa dos protestos.

No Brasil, torcidas organizadas foram às ruas resistir ao atos pró-golpe estimulados por Jair Bolsonaro, que voltou a comparecer a manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, neste domingo (31), em Brasília (DF), e sem máscara.

