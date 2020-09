Bolsonaro sob pressão: Europa alerta que desmatamento da Amazônia dificulta a compra de produtos brasileiros

247 - Um grupo de oito países europeus alertou o Brasil que se não tomar "ações reais" no combate ao crescente desmatamento na Floresta Amazônica, haverá prejuízo econômico, pois produtos brasileiros deixarão de ser comprados.

Em carta enviada ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a Parceria das Declarações de Amsterdã, atualmente liderada pela Alemanha, afirmou que, "enquanto os esforços europeus buscam cadeias de suprimento não vinculadas ao desflorestamento, a atual tendência crescente de desflorestamento no Brasil está tornando cada vez mais difícil para empresas e investidores atenderem a seus critérios ambientais, sociais e de governança". O teor do documento foi publicado na Agência Reuters.

De acordo com dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento na Amazônia brasileira saltou 34,5% nos 12 meses até julho deste ano. Outras estatísticas, do programa Queimadas, também do Inpe, mostraram que, do dia 1º até o dia 15 de setembro de 2020, foram identificados 20.486 focos de calor, contra 19.925 nos 30 dias desse mês em 2019.

Os incêndios recordes levaram o Brasil a ser, pela primeira vez em seu período democrático, alvo de uma recomendação oficial na ONU para que uma investigação internacional ocorra sobre o governo Jair Bolsonaro por suas políticas ambientais e de direitos humanos. Relator da Organização das Nações Unidas, Baskut Tunkat destacou "vídeos recentes de ministros conspirando para usar a crise do coronavírus para enfraquecer as proteções validam as preocupações".

O integrante da ONU fez referência ao vídeo da reunião no dia 22 de abril, quando o ministro Ricardo Salles sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa voltada à Covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.