Bolsonaro tem nova crise de soluços, diz boletim médico

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral realizada por via convencional. De acordo com informações divulgadas no boletim médico deste domingo, ele apresentou uma nova crise de soluços durante a noite, acompanhada de elevação da pressão arterial, o que levou a equipe médica a programar um novo procedimento para esta segunda-feira.

Segundo o comunicado, apesar da recorrência dos sintomas, Bolsonaro encontra-se estável no momento e sem soluços. “Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento, encontra-se estável e sem soluços”, informou a equipe responsável pelo tratamento.

Relatos de pessoas próximas à família indicam que a última noite foi a mais difícil desde a internação, com episódios prolongados de soluços que dificultaram o descanso do ex-presidente. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais, afirmando que ele “não teve uma noite boa” e que a crise começou por volta das 23h, estendendo-se até as 11h20 da manhã, sem interrupções, o que teria causado grande exaustão e aumento da pressão arterial.

Ainda segundo Michelle Bolsonaro, o ex-presidente passou a seguir, neste domingo, uma dieta ainda mais restritiva. Ela informou também que precisou se ausentar temporariamente do hospital, deixando Bolsonaro sob os cuidados do filho Renan, retornando mais tarde para passar a noite ao lado dele.

De acordo com o boletim médico, está prevista para esta segunda-feira a complementação do tratamento com a realização do bloqueio anestésico do nervo frênico esquerdo. O procedimento é considerado uma etapa necessária para a posterior avaliação dos resultados do tratamento e integra a estratégia adotada para controlar crises persistentes de soluços. No sábado, Bolsonaro já havia sido submetido ao bloqueio do nervo frênico do lado direito, sem intercorrências.

Mesmo após a intervenção inicial, o ex-presidente voltou a apresentar episódios de soluço durante a madrugada, o que motivou a decisão de manter o plano de realizar o bloqueio complementar no lado esquerdo. O nervo frênico é responsável pelos movimentos do diafragma, músculo essencial para a respiração, e o bloqueio busca interromper temporariamente as contrações involuntárias que provocam o soluço, especialmente em casos refratários ao tratamento medicamentoso.

Os médicos explicam que esses procedimentos fazem parte do tratamento de complicações associadas às sequelas da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018, que resultaram, ao longo dos anos, em episódios recorrentes de soluços de difícil controle clínico. Além disso, o ex-presidente seguirá em recuperação clínica, com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e monitoramento contínuo da dor. “O paciente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos”, afirmaram os médicos.

A expectativa da equipe é que Bolsonaro permaneça internado por pelo menos mais 48 horas após o procedimento previsto para esta segunda-feira, para acompanhamento do pós-operatório e observação da evolução do quadro clínico. Esta será a terceira ida do ex-presidente ao centro cirúrgico desde a internação, ocorrida na última quarta-feira.

Antes dos bloqueios do nervo frênico, Bolsonaro passou pela correção da hérnia inguinal bilateral, em uma cirurgia que durou cerca de três horas e meia e foi considerada bem-sucedida pela equipe médica. Na sexta-feira, os profissionais de saúde já haviam informado ajustes nas medicações para o controle das crises de soluço e para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico.

A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da intervenção médica. Bolsonaro segue internado em um hospital particular da capital federal, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.