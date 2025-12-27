Flávio Bolsonaro herda 90% dos votos do pai, aponta Paraná Pesquisas

247 - O senador Flávio Bolsonaro já captou cerca de 90% dos votos do pai, o ex-presidente preso Jair Bolsonaro, disse o CEO do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, à CNN Brasil, neste sábado (27). Mais cedo, Jair Bolsonaro anunciou que Flávio é pré-candidato a presidente em 2026.

Ainda assim, segundo a pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada na sexta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com 37,6% das intenções de voto, contra 27,8%. Em um eventual segundo turno, o levantamento também aponta vantagem de Lula, que venceria por 44,1% a 41%. Ao mesmo tempo, os dados indicam que Flávio Bolsonaro apresenta uma trajetória ascendente nas pesquisas recentes.

Foto: Paraná Pesquisas

Segundo a pesquisa, entre eleitores identificados com o bolsonarismo, Flávio Bolsonaro lidera a preferência, com 20,6%. Na sequência aparecem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 13,7%, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 10,3%, e o governador do Paraná, Ratinho Junior, com 9,8%. O levantamento também aponta que uma parcela expressiva desse eleitorado (27,3%) não escolheu nenhuma das alternativas apresentadas, o que indica a permanência de uma lealdade significativa ao ex-presidente.