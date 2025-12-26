Nova pesquisa aponta vitória de Lula, mas segundo turno acirrado

247 - O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (26) levantamento realizado através de entrevistas pessoais, entre os dias 18 a 22 de dezembro de 2025, sobre as intenções de voto para as próximas eleições presidenciais.

Em um cenário estimulado no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 44,1% dos votos. Já Flávio Bolsonaro obteve 41%, configurando quase um empate técnico. Nesta quinta-feira , o filho de Jair Bolsonaro leu uma carta assinada pelo pai indicando que ele será o candidato oficial do grupo.

Já Michelle Bolsonaro aparece com o número semelhante a de Flávio nas intenções de voto: 41%.

O cenário com o governador de São Paulo também indica um empate técnico no segundo turno: Lula com 44% das intenções de voto e Tarcísio de Freitas com 42,5%.

Quando o nome do atual governador do estado do Paraná, Ratinho Junior, é indicado, a diferença cai um pouco: o político do sul possui 49,8% dos votos e Lula 43,8% dos votos.

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2038 eleitores em 26 Estados Distrito Federal em 163 municípios. Tal amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais. Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais para o estrato da Região Sudeste, onde foram realizadas 860 entrevistas, 4,2 pontos percentuais para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 562 entrevistas, 5,6 pontos percentuais para o estrato da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 321 entrevistas e 5,8 pontos percentuais para o estrato da Região Sul, onde foram realizadas 295 entrevista.