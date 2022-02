Bolsonaro usa gravata com desenhos de metralhadoras em cerimônia no Planalto

Apoie o 247

247 - Em uma apologia ao uso de armas, Jair Bolsonaro usou uma gravata com desenhos de metralhadoras durante cerimônia alusiva ao Plano Nacional do Desporto, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (23).

Bolsonaro já havia aparecido com a mesma gravata em maio de 2020, ao falar com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele criticou a operação que apura fake news. O clã presidencial é investigado no inquérito.

O uso da gravata não é à toa. Desde quando era deputado, Bolsonaro já defendia a posse de armas para a população.

>>> Bolsonaro distorce dados e atribui queda de assassinatos à liberação de armas; especialistas negam

Na comparação entre 2018, antes de ele assumir o cargo, e 2021, os registros de armas de fogo aumentaram 374%.

Bolsonaro também tornou-se conhecido por defender a ditadura militar (1964-1985) em algumas ocasiões. Na terça-feira (22), por exemplo, ele fez elogios a dois ditadores, Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) e Alfredo Stroessner (1912-2006), ex-presidentes do Brasil e do Paraguai, respectivamente.

Outra ideia de associar símbolos a armas aconteceu quando Bolsonaro iria se filiar ao partido Aliança pelo Brasil (a sigla não saiu do papel). A legenda teria o número 38 (de um revólver) e a sua logo seria formada por balas.

Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Foto: Reprodução

