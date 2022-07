Bolsonaro usa Michelle para ganhar eleitorado feminino, mas segue com piadas machistas

Apoie o 247

ICL

247 - Com baixo índice de aprovação entre as mulheres (apenas 27% pretendem votar nele em outubro, de acordo com o último Datafolha), Jair Bolsonaro (PL) tem acionado cada vez mais a primeira-dama Michelle para tentar cativar uma fatia maior deste eleitorado. No entanto, apesar dos esforços da campanha em limpar a imagem do atual chefe do Executivo, ele continua fazendo piadas machistas, como levantado pelo portal UOL.

Por exemplo, em conversas com apoiadores no famoso 'cercadinho', na última quarta-feira (27), Bolsonaro disse que Michelle só aprendeu a falar libras por ordens suas, porque ela falava alto demais em casa: "Como ela falava muito alto comigo em casa eu falei 'tu vai aprender libras' e ela aprendeu libras."

Na mesma ocasião, o chefe do Executivo fez piada reforçando o estereótipo de que as mulheres são interesseiras: "Inclusive, todo dia quando levanto, ela me pede R$ 5 mil." Quando perguntado sobre o que ela faz com o dinheiro, ele respondeu, em tom irônico, que não sabia, porque nunca havia dado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início de julho, Bolsonaro associou sua baixa aprovação entre as mulheres à ideia de que elas não gostam de motociatas, eventos que ele promove frequentemente: "Porque, a gente, o homem ou a mulher pensa de maneiras diferentes. Não há a menor dúvida que pensa, né? Mas todos pensam. Daí, por exemplo, a gente faz movimento de motociata. Vamos lá, as mulheres gostam ou não gostam?", questionou. "Se for fazer uma pesquisa, os homens gostam mais."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.