Bolsonaro volta a dizer que Putin defendeu soberania do Brasil sobre a Amazônia

Durante encontro com pastores evangélicos, Jair Bolsonaro também classificou o presidente russo, Vladimir Putin, como "um dos homens mais poderosos do mundo" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar, nesta terça-feira (8), que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu a soberania brasileira sobre a Amazônia. O brasileiro tem feito declarações amistosas acerca do líder russo, mas o país deu votos na ONU condenando as ações militares de tropas russas na Ucrânia - a entrada de russos em solo ucraniano teve início no dia 24 de fevereiro. A declaração de Bolsonaro foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Há poucas semanas eu estive com um dos homens mais poderosos do mundo [Putin]. Eu me lembro que, depois de quase três horas conversando com ele — essa conversa ficou entre mim, ele e os intérpretes, uma questão estratégica—, nós nos posicionamos. E me lembro muito bem da mensagem que poderia dar naquele momento. Falei: 'Presidente Putin, o mundo é nossa casa e Deus está acima de todos nós'", disse Bolsonaro, em reunião no Palácio da Alvorada com pastores evangélicos.

"Por duas vezes tentaram relativizar a nossa soberania na Amazônia. E, com poder de veto, o presidente Putin exerceu esse poder. Não se discutiu essa relativização em nome da questão ambiental. Agradeci a ele", complementou.

Bolsonaro já havia citado o presidente russo, na última quinta-feira (3), quando fez a sua live. Antes, também citou Putin em fevereiro, em fevereiro, quando visitou a o país euro-asiático, e disse um "Muito obrigado, Putin, pela acolhida".

STF quer explicações

Na última sexta-feira (4), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu um prazo de cinco dias para que o Palácio do Planalto informe os motivos e os custos da viagem feita pelo vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos).

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) fez o pedido ao Supremo para investigar a ida de Carlos e o Tercio Arnaud, assessor internacional do Planalto. O parlamentar também destacou ser necessário esclarecer se a viagem tem alguma relação com as eleições no Brasil.

