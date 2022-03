Moraes dá cinco dias para o Planalto informar sobre participação de Carlos Bolsonaro em viagem à Rússia

O ministro do STF ordenou que sejam apresentados dados sobre a agenda e os gastos, como eventuais diárias edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deu nesta sexta-feira (4) um prazo de cinco dias para que a Presidência da República informe "as condições oficiais de participação" do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) na comitiva presidencial que esteve entre os dias 14 e 16 de fevereiro na Rússia.

Moraes ordenou que sejam apresentados dados sobre a agenda e os gastos, como eventuais diárias.

Também foi determinado que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro informe, no mesmo prazo, se houve licença oficial do vereador para a realização da viagem internacional.

O ministro do Supremo analisa um pedido feito pelo senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) para investigar a presença do vereador e do assessor Tercio Arnaud.

O parlamentar da Rede-AP pretende investigar se a viagem foi feita com o objetivo de possibilitar que a Rússia interfira na eleição presidencial brasileira.

