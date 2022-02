Bolsonaro tenta justificar presença de Carlos na Rússia: 'se comporta melhor, dorme no meu quarto e mexe em redes sociais'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro tentou justificar, nesta quarta-feira (16) a presença do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) em Moscou, na Rússia, mesmo com votações na Câmara Municipal do Rio e sem compromisso oficial.

"Ele se comporta melhor que os meus ajudantes de ordem. Dorme no meu quarto. Temos cinco quartos aqui que são cortesia do governo russo. Não tem qualquer despesa. E é uma pessoa que também trabalhou comigo muito na última noite, mexe nas redes sociais prestando informações a todo o Brasil", disse o ex-capitão em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Na entrevista, Bolsonaro afirmou que o conteúdo da equipe dele postado "no Facebook, Telegram, Twitter, em grande parte passa pelo crivo dele (Carlos Bolsonaro)".

"Então, é uma pessoa que não ganha nada do governo federal. É um vereador do Rio de Janeiro, esse é o trabalho dele. E faço questão de ele ou um outro filho meu me acompanhem em cada viagem", complementou.

TSE e as eleições

Na mesma entrevista, Bolsonaro comentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que divulgou o documento com as perguntas das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e as respostas da corte. Bolsonaro disse que as Forças Armadas serão "fiadoras" do processo eleitoral.

A entrevista teve ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, que também ocupam cargos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bolsonaro afirmou que os magistrados querem deixá-lo inelegível e escolher o candidato deles.

